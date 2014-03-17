24 عقداً لتنفيذ مشاريع مياه بـ 361 مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين 24 عقداً لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تجاوزت 361 مليون ريال.

ووفقاً لبيان من وزارة المياه، فإن من أبرز تلك العقود مشروع تنفيذ خزانات استراتيجية وملحقاتها بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة 31 مليون ريال تقريباً, والإشراف على تنفيذ السدود بالمناطق الشمالية (المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية) بتكلفة تقدر بـ 28 مليون ريال.

ومشروع إنشاء خزان التجميع ومحطة توزيع المياه لخدمة مراكز شمال محافظة بلقرن بمنطقة عسير (المرحلة الأولى) بقيمة تصل إلى 25 مليون ريال, و توريد وتركيب معدات لمشاريع المياه بمحافظات منطقة الرياض بقيمة تتجاوز 20 مليون ريال، ومشروع خط نقل المياه من نقطة التغذية إلى خزانات الرونة بمنطقة عسير بقيمة تصل إلى 20 مليون ريال.



وكذلك عقداً لإنشاء وتجهيز مستودعات مديرية المياه بمحافظة (بدر، والمهد، والحناكية) (الجزء الثاني) بمنطقة المدينة المنورة بتكلفة (7,200,000) ريال، والعقد السابع عشر يشمل توسعة مشاريع المياه بالقريات بمنطقة الجوف بتكلفة (7,165,500) ريال، والعقد الثامن عشر: تسوير وتبتير أرض مشروع مياه الرياض التدعيمي الواقع بمركز البخراء بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض بقيمة (5,628,000) ريال.

وأيضاً، مشروع إمداد المواطنين بالمياه المحلاة بمحافظة القرية العليا وقراها بالمنطقة الشرقية بقيمة (4,970,000) ريال, والعقد العشرون تضمن مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة لها بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية بتكلفة (4,698,000) ريال، فيما تضمن العقد الحادي والعشرون دراسة وتصميم توسعة محطة تنقية المياه على سد وادي بيش للوصول لطاقة (250.000م 3/يوم) بمنطقة جازان بقيمة(4,695,000) ريال.