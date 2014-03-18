أمير مكة يتابع سير المشاريع التنموية

استقبل الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة، أمس الاثنين، الدكتور قاسم بن عثمان القصبي المشرف العام التنفيذي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والوفد المرافق.

وقدم القصبي خلال الاستقبال عرضا مرئيا عن التطورات التي وصل إليها العمل في مشروع توسعة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فرع جدة بموقعه الجديد شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مساحة إجمالية بلغت مليوني متر مربع. ويحتوي المشروع في مرحلته الأولى على مركز للأورام ومركز للقلب ومركز للجراحة والباطنة، ومركز للأعصاب ومركز للأطفال ومركز للشؤون الأكاديمية والتدريب ومركز للأبحاث.

وبلغ عدد الأسرة في مشروع التوسعة 1038 كمرحلة أولى للمشروع موزعة على النحو التالي 383 سريراً يومياً 438 سريراً للجراحة الطبية ووحدة العناية المركزة و83 سريراً لقسم الأورام، إضافة إلى 134 سريراً لقسم الاطفال (وحدة العناية المركزة للاطفال ووحدة العناية المركزة للمواليد)، إضافة إلى المرافق الصحية واللوجستية المتكاملة وفق أحدث التطورات الهندسية وبما يتلاءم وتطلعات المؤسسة في تحقيق أهدافها بتوفير أرفع مستويات الرعاية الصحية التخصصية والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي بهدف تطوير وسائل العلاج والإسهام بفاعلية في تطور الرعاية الطبية في المملكة ملبياً تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وحث أمير مكة الجميع بضرورة العمل من أجل إنجاز مراحل المشروع في الوقت المحدد.

كما اطلع الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز على المشاريع التي تقوم شركة أرامكو السعودية بتنفيذها والإشراف عليها في المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله، أمس الاثنين، بمكتبه بجدة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، يرافقه عدد من مسؤولي الشركة في المنطقة.

وقدم الوفد عرضاً مرئياً لأمير مكة عن أبرز المشاريع التنموية التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً في المنطقة والمشاريع التي تم الانتهاء منها.

وثمّن الأمير مشعل جهود أرامكو السعودية وفرق العمل التابعة لها التي تنفذ أو تشرف على تنفيذ تلك المشاريع، معرباً عن ثقته بأن تكتمل تلك الإنجازات في القريب العاجل ليستفيد منها أهالي المنطقة ولتعود بالخير والرفاهية على مواطني المنطقة.