انطلاق مسابقة "رتل" للقرآن الكريم في تبوك

بدأت أمس فعاليات المسابقة التي تنظمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك بعنوان "رتّل" لاختيار أجمل صوت قرآني بمشاركة 18 مجمعاً قرآنياً.

وأوضح مدير الشؤون التعليمية للبنين بالجمعية، نايف الطويهر، أن هذه المسابقة تأتي ضمن البرامج التي تقدمها وحدة البرامج الطلابية يتم من خلالها تقسيم الطلاب حسب مراحلهم الدراسية، ومن ثم تقام تصفيات تنتهي باختيار مرشح واحد لكل مرحلة حتى المرحلة النهائية.

وقال إن الهدف من إقامة مثل هذه البرامج والمسابقات هو اكتشاف المواهب، وهي إحدى وسائل تحفيز الطلاب وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم في حفظ وترتيل وتجويد القرآن الكريم.