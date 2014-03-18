التطوير الإداري بجدة ينهي برنامج "تهيئة الموظفات"

اختتم التطوير الإداري بالقسم النسائي بإدارة التخطيط والتطوير بتعليم جدة مؤخرا البرنامج التدريبي "تهيئة الموظفات" شاغلات الوظائف غير التعليمية, والذي يعني بتطوير المهارات الوظيفية للموظفات الجدد.

وقام عدد من مشرفات الإدارة المدرسية وبعض المشرفات الإداريات بتنفيذ البرنامج، واستغرق أربعة أسابيع بمعدل (3) أيام من كل أسبوع, واستفاد من البرنامج "123" موظفة.

كما أقام القسم النسائي البرنامج التدريبي "الأرشفة الإلكترونية" والذي نفذته المساعدة الإدارية بالمدرسة الثانوية "61" لمدة يومين، واستفاد منه "31" موظفة.