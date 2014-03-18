السعران: الأطفال الأقل تعرضا للإصابة بالفشل الكلوي

أكد الدكتور خالد عبد العزيز السعران الطبيب الاستشاري في أمراض الكلى ورئيس اللجنه العلمية لبرنامج الزمالة السعودية في تخصص كلى الأطفال أن "الأطفال قد يصابوا بأمراض الكلى ولكن نوعية الأمراض لديهم تختلف عن الكبار، فمثلا نسبة حدوث الفشل الكلوي المزمن في الاطفال أقل من نسبة حدوثه في الكبار، حيث إنه وبحسب التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء فإن عدد الأطفال المصابين بالفشل الكلوي النهائي والذين يعتمدون على التقنية الكلوية بنوعيها لا يتجاوز 5% من عدد المرضى الكبار الذين يعانون من نفس المشكلة".

كما اعتبر خالد السعران أن "أسباب الفشل الكلوي في الاطفال تختلف عنها في الكبار، ففى المرضى الكبار نجد أن أهم سببين للإصابة بالفشل الكلوي المزمن هما السكري وارتفاع ضغط الدم، في حين أن أهم أسباب الفشل الكلوي المزمن في الأطفال هي العيوب الخلقية في الكلى والمسالك البولية وما ينتج عنها من التهابات بولية متكررة بالاضافه الى التهابات كبيبات الكلية".

وأشار السعران إلى أن "أكثر أمراض الكلى شيوعا عند الأطفال هي التهابات المسالك البولية وكذلك متلازمة زلال البول، وفيما يتعلق بالتهابات المسالك البولية، فهي تحدث غالبا نتيجة وجود تشوهات في هذه المسالك وقد تكتشف مثل هذه التشوهات في الجنين أثناء الحمل وهنا تكمن أهمية إجراء الأشعة الصوتية للجنين أثناء الحمل".

وعما إذا كان هناك أي علاقة بين الالتهابات التي تصيب اللوزتين ومرض الكلى عند الأطفال قال: "إن "التهاب اللوزتين قد يؤدي الى التهاب في الكليتين، ويكون ذلك بعد فترة أسبوع إلى أسبوعين من حدوث التهابات اللوزتين لذلك ينبغي المبادرة إلى العلاج عند حدوث ذلك".

وشدد استشاري أمراض الكلى الدكتور خالد السعران على أن "تناول بعض الأدوية قد يؤدي إلى أذية الكلية ومن أمثلة ذلك بعض المضادات الحيوية ومسكنات الألم، لذلك ينبغي عدم أخذ هذه الأدوية إلا بدواعي طبية معروفة علميا وبحسب ما يحددها الطبيب المعالج".

وتابع "بالنسبة للأسبرين الذي يتم أخذه يوميا من قبل البعض وبجرعات صغيرة للوقاية من تجلط الأوعية، فإنه لم يثبت بدليل علمي تأثيره على الكلى بهذه الجرعات الصغيرة".

