ضبط عدد من مخالفي أنظمة العمل في الطائف

ضبط مكتب وزارة العمل في محافظ الطائف 4 عماله مخالفون لإنظمة العمل في السعودية، وذلك ضمن الجولات الرقابية على أنظمة العمل التي ينفذها المكتب بالمحافظة، والتي قام بها المكتب في سوق اللحوم بالمحافظة، وبإشراف مدير المكتب خالد الوقداني.

وأوضح مكتب العمل أن المخالفات التي تم رصدها في سوق اللحوم، هي العمل لدى غير صاحب العمل الأساسي ، ومخالفة مسمى المهنة المستقدم من أجلها ، والعمل من دون ترخيص عمل.

يذكر أن الجولات الميدانية لفرق التفتيش بمكتب العمل بالطائف التي تنفذ بصورة متواصلة بمساندة من قبل الجهة الأمنية ، تتضمن الأسواق ، والمجمعات والمراكز التجارية ، وتتم إجراءات ضبط المخالفات من قبل الجهات المعنية.