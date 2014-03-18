منع 59 عاملا من العمل في الرياض

أغلقت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الرياض، أمس الاثنين، أكثر من 38 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية؛ وذلك خلال حملتها الرقابية الصارمة على أكثر من 256 منشأة متنوعة الأنشطة في أحياء متفرقة من العاصمة.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن إيقاف أكثر 59 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية التي أدت الى إيقافهم ومنعهم من العمل.

كما واصلت فرق الأمانة جولاتها التفتيشية المفاجئة على الباعة الجائلين غير السعوديين الذين يعرضون بضائعهم المتنوعة بشكل غير حضاري في الشوارع والطرقات ومنعهم من مزاولة نشاطهم.

وصادرت فرق الأمانة أكثر من 524 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما صادرت 87 قطعة أوانٍ وأدوات متنوعة غير صالحة للاستخدام اليومي.