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إنشاء أول جمعية سعودية لأصدقاء بنوك الدم في القصيم

المصدر: الرياض - العربية.نت
صورة أرشيفية لنقل دم
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اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، إنشاء الجمعية السعودية الخيرية لأصدقاء بنوك الدم بمنطقة القصيم كأول جمعية من نوعها على مستوى المملكة.

وأوضح سكرتير لجنة أصدقاء بنوك الدم حمود البطي أن اعتماد الجمعية الخاصة بأصدقاء بنوك الدم جاء امتدادا لدور اللجنة التفاعلي خلال السنوات الماضية في تقديم الخدمة السامية لتغذية بنوك الدم وإنقاذ المرضى بالمستشفيات، وإقامة حملات للتبرع بالدم في العديد من القطاعات الحكومية والملتقيات الشبابية والمهرجانات الوطنية, وإطلاق سيارات خاصة تعنى بزيارة الراغبين بالتبرع بالدم في منازلهم وأماكن تواجدهم.

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