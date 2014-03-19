كلية التقنية بالدمام تنظم فعاليات التوظيف

تنظم الكلية التقنية بالدمام في الـ 29 من شهر جمادى الأولى الحالي فعاليات يوم التقنية والتوظيف "الخامس"، بمشاركة العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات الخاصة، وذلك بفندق شيراتون الدمام.

وأفاد عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان أنه سيتم التركيز في العام الحالي على المشروعات الصغيرة، لما فيها من فرص وتسهيل لعملية الاختراع لدى المتدربين، وقال: "إننا عملنا على زيادة عدد المشروعات، كما سهلنا عملية الاختراع وعملية إبراز مهارات وإبداعات المتدربين، حيث سيتم عرض 7 مشروعات جديدة هذا العام".

ونوه إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بأنها تسهل على المتدربين خوض غمار التجربة والاختراعات وتزيد اعتزازهم بمنتجهم، خاصة وأن المنتج يتشارك فيه خمسة أشخاص، على عكس المشروعات الكبيرة التي يعمل عليها نحو 100 متدرب تقلل من هذا الشعور لدى المتدربين، إلى جانب أن المشروع الصغير سيكون دوره أكبر.

وأشار الثنيان إلى أن التركيز على العمل الحر، يعد أحد المعطيات الجديدة في يوم التقنية والتوظيف لأهميته التي تنعكس على المتدرب والاقتصاد الوطني، كاشفاً عن مسابقة تعنى بالمتدربين لتشجيعهم على المشروعات الخاصة والحرة، مؤكداً أن الكلية تحرص على حضور الخريجين الذين نجحوا في مشروعاتهم وأصبحت منفذة على أرض الواقع كمثال حي أمام أقرانهم من المتدربين.

وأكد الثنيان على أن يوم التقنية والتوظيف يهدف إلى دعم توجه إيجابي يجب غرسه في المتدربين وهو توجه نحو الأعمال التقنية، خاصة وأن المنطقة الشرقية تعد منطقة صناعية، وأن الفرص فيها كبيرة في ظل احتياج أصحاب المهن المدربة، مضيفاً أن قدرات ومهارات المتدربين تتضمن عددًا من الأمور تستهدف في يوم التقنية والتوظيف، كما يستهدف فيه خلق فرص نوعية وليست فرصا وظيفية بكونها متوفرة في الوقت الحالي لهذه الفئة، ولكن تخلق فرصًا لشركات نوعية تكون معروفة في ذاك اليوم، كما تهدف إلى عرض التقنية للعموم في أماكن عامة وخارج أسوار الكلية لعرض مخرجات المتدربين ومنتجاتهم لرفع ثقتهم بأنفسهم وبما يملكون من إمكانيات تقنية وإمكانيات شخصية.