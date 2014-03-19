ملقتى البحث العلمي يوصي بتطبيق الدراسات على الباحة

أوصى الملتقى السنوي الأ‌ول للبحث العلمي في جامعة الباحة بتوجيه أولويات البحث العلمي بالجامعة نحو التنمية الشاملة لمنطقة الباحة وإتاحة الفرصة للبحوث العلمية التي لها مردود عالمي، وإعداد وثيقة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة بالتعاون مع جامعات المملكة والمؤسسات ذات العلاقة وبالاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

وحث الملتقى في ختام أعماله يوم أمس أعضاء هيئة التدريس والباحثين للتقديم على برامج المنح البحثية بالجامعة وبمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والتوجه نحو إقامة علاقات شراكة بين الجامعة والجامعات الأخرى المحلية والعالمية في مجالات البحث العلمي بما يحقق التكامل المعرفي والبحثي، كما أوصى الملتقى بإتاحة الفرصة للباحثين الجدد وطلبة الدراسات العليا للمشاركة بالمشاريع البحثية الممولة بالجامعة وبالمؤسسات البحثية بالمملكة للارتقاء بمستوى أدائهم البحثي لتحقيق التواصل بين الأجيال تمهيداً للنشر الدولي.

وأكد ملتقى البحث العلمي بالبدء في بناء المعايير المنظٍمة لإنشاء المجموعات البحثية وربطها بنظائرها بالمملكة وخارجها، إلى جانب عرض وتقديم النماذج المتميزة للباحثين الجدد بهدف تأصيل فكرة البحث العلمي لديهم، وحث الباحثين بجامعة الباحة على التسجيل في قاعدة البحوث السعودية "قبس" وتسجيل نتاجهم العلمي.

