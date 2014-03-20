برنامج توعوي للكشف عن سرطان الثدي في الرياض

نظم مركز الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض، البرنامج التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بمشاركة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل للحرس الوطني بالدمام، والجمعية السعودية للسرطان، ومركز عبداللطيف للكشف المبكر للسرطان، برعاية مديرة القسم النسائي بالمركز الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان.

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من نسب الإصابة بسرطان الثدي في المملكة، ورفع مستوى الوعي العام حول مسبباته، وسبل الوقاية منها، والتعريف بماهية السرطان والعوامل التي تودي إلى زيادة نسبة الإصابة به، إضافة إلى مناقشة سبل الوقاية وطرق الفحص المبكر.

وشمل البرنامج عدة فعاليات منها إقامة ورش عمل، وأركان توعوية، إضافة إلى الحافلة الوردية للكشف المبكر لسرطان الثدي، إضافة إلى المحاضرات التثقيفية.

