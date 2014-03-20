صحة تبوك تطلق توجيهات تحذيرية للمتنزهين

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الصيدلي محمد بن علي الطويلعي حرص وزارة الصحة على تقديم كل ما من شأنه الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة بشكل عام, وزيادة تقديم الخدمات العلاجية والتثقيفية والوقائية في المناطق السياحية التي يقصدها المواطنون والمقيمون خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بشكل خاص.

وأوضح الطويلعي أن مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة تقوم بتدعيم المناطق التي يقصدها الزوار والسياح بقوى عاملة وخدمات مساندة إضافية خلال الإجازات، إضافة إلى تنفيذ زيارات توعوية في أماكن التنزه ، مهيباً بالمتنزهين إلى وجوب أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه في الأودية أو في المرتفعات الخطرة أو على السواحل البحرية والشواطئ التي يمنع فيها السباحة, مطالبًا بعدم ممارسة السباحة في المياه الجارية أو الراكدة.

وحذر الطويلعي من تسلق الجبال وإشعال النار في الأشجار الكثيفة، وعدم ترك مصادر النيران مشتعلة بعد المغادرة.

