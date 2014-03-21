أمانة الشرقية تستعرض الدور الرقابي لأصحاب المنشآت

عقدت الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الخميس، الاجتماع الدوري الثالث لأصحاب المنشآت ذات الحساسية العالية، برئاسة مدير إدارة التطوير والتثقيف الصحي بالإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الزين، بحضور عدد من المسؤولين بإدارات وأقسام صحة البيئة، وعدد من أصحاب المنشآت الغذائية، والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك بقاعة الاجتماعات في وكالة الخدمات بمقر الأمانة بالدمام .

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز مفهوم السلامة الصحية، وحث أصحاب هذه المنشآت على المتابعة، والقيام بالدور المناط لهم من خلال استعراض ما رصد من مخالفات وملاحظات والطرق التصحيحية الواجب إتباعها, وكذلك الدور الذي يجب القيام به لكل مسؤول من أجل الحفاظ على منتج ذو جودة عالية و خال من مسببات التسمم الغذائي .

واستعرض خلال الاجتماع ما رصد من مخالفات وملاحظات خاصة خلال الحملات الميدانية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وضرورة التصحيح السريع لها وتطبيق كامل الاشتراطات الصحية الخاصة لتقديم منتج عال الجودة .

كما قدم خلال الاجتماع عرضا مرئيا يتضمن إيضاح مفهوم الرقابة في المنشآت الغذائية وإيجابيات الالتزام بتطبيق أنظمة الرقابة الذاتية .

