المجلس البلدي بعنيزة يناقش تنظيم عمل الكسارات

ناقش المجلس البلدي بمحافظة عنيزة خلال جلسته الـ 35 أمس بمقر الأمانة بعنيزة، الموضوعات المتصلة بالخدمات المقدمة للمواطنين والتنظيمات داخل النطاق العمراني لعمل كسارات مواد البناء.

وأوضح رئيس المجلس عبدالله بن عبدالرحمن المانع أن المجلس ناقش تقرير اللجنة الفنية والخدمات بالمجلس المتعلق بالكسارات وشكوى المواطنين من آثارها سواء في مجمع الكسارات أو خارجه، وأصدر المجلس بشأنها مجموعة من القرارات التي تؤكد على إيقاف كسارة الفهد الواقعة داخل النطاق العمراني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الكسارات المنتهية التراخيص، بالإضافة إلى مكاتبة وزارة البترول والمعادن لإيقاف التراخيص الجديدة على مجمع الكسارات الحالي للحد من تفاقم المشكلة الحالية.

وبين أن المجلس ناقش المقترح الذي عرضته إدارة النظافة بالبلدية بشأن مخلفات المباني تحت الإنشاء، وقرر المجلس دراسة المقترح باستفاضة من قبل فريق عمل مشترك بين المجلس والبلدية، وإعادة عرض نتيجة الدراسة في جلسة قادمة.

وأفاد المانع أن المجلس أقر تطوير سوق الخضار وآلية العمل فيه والعناية بالجانب الصحي ليكون واجهة حضارية في عمرانه وتجهيزاته، حيث قرر المجلس تكوين فريق عمل بين المجلس والبلدية برئاسة وكيل البلدية للمشاريع والتخطيط مع دعوة المستثمر القائم على تشغيل السوق لمشاركة الفريق في دراسة التطوير المستهدف.



وأكد المانع أن المجلس قرر التعاقد مع أحد المراكز المتخصصة في التنمية البشرية لصياغة الخطة العامة لتطوير الكفاءات في البلدية، والإشراف على تنفيذ هذه الخطة في سبيل تحقيق رفع الكفاءات والرقي بأداء الأعمال والخدمات بجودة وإتقان.