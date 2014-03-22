انطلاق مهرجان ربيع تبوك الترفيهي

تنطلق غداً الأحد فعاليات مهرجان ربيع تبوك الترفيهي والتسويقي 1435 هـ، برعاية مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، خلال إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني، ويستمر لمدة عشرة أيام بمدينة تبوك.

ويشمل المهرجان إقامة العديد من البرامج والفعاليات الترويحية كعروض الألعاب البهلوانية، وعروض الفنون الشعبية، والمسرح المكشوف، والألعاب الهوائية، والألعاب الكهربائية،وعروض الأسود، والحيوانات المدربة, وغير ذلك من البرامج التفاعلية الأخرى.

ويأتي المهرجان في إطار سعي مجلس التنمية السياحية بالمنطقة إلى تعزيز دوره المجتمعي والإسهام في التفعيل السياحي للمنطقة, ويتزامن مع المهرجان معرض ومزاد الصقور ومعداتها، والهدد ( الصيد بالصقور)، وركن الصور الفوتوغرافية.

