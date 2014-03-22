مستشفى الملك فهد في المدينة يحصل على شهادة عالمية

حصل مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة على شهادة الهيئة الدولية المشتركة لجودة الخدمة الصحية (JCI)، بناء على تطبيقه لجميع معايير الجودة العالمية ومتطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانيا من قبل خبراء اللجنة، بهدف التأكد وضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة ، واجتاز المستشفى عملية التقييم التي شملت تطبيق(323) معياراً، و(1218) عنصر قياس، تم تقسيمها على (14) فصلا.

ويعد اعتماد الهيئة الدولية المشتركة (JCI) أعلى شهادة تسعى المنظمات الصحية للحصول عليها لضمان جودة الخدمة المقدمة وسلامة المرضى نظراً لعملية التقييم التي تشمل كافة النواحي مثل إجراءات دخول وخروج المريض، بالإضافة إلى كافة الجوانب الإدارية لتتوافق مع المعايير التي تحظى بها أفضل المستشفيات بالعالم، وتمنح شهادة الاعتماد من الهيئة والتي تقوم بتقييم المنظمات الصحية لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة لتحسين الرعاية الصحية.

