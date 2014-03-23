جمعية السرطان تنظم حملة "شكراً ماما"

نظّمت جمعية السرطان السعودية في المنطقة الشرقية، مساء أمس، احتفالية للطفل المُصاب بعنوان "شكراً ماما"، بمناسبة يوم الأم العالمي، حيث قدم الأطفال المصابون شكرهم لأمهاتهم على الرعاية والمحبة، وذلك بشاطئ خليج الدانة بالخبر.

وأوضح المشرف على الاحتفالية مشعل الجويرة أن الجمعية هدفت من خلال هذه الاحتفالية إلى أن يقدم الأطفال شيئاً بسيطاً يشكرون فيها أمهاتهم على هذه الرعاية والمحبة التي تجعلهم قادرين على مواجهة مرضهم، مؤكداً أهمية الحالة النفسية لهذه الفئة التي تنعكس إيجابياً على شفائهم، لافتاً الى أن هذه الفعاليات المتنوعة تهدف إلى إيجاد أجواء ترفيهية اجتماعية تجمع الأطفال مع أسرهم وأطبائهم، مقدماً شكره لطلاب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة، وللمتطوعين على التنظيم والدعم لنجاح هذه الاحتفالية ورسم البسمة على وجوه المصابين بالسرطان.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبدالعزيز التركي، إلى أن المهرجان يقام للسنة الحادية عشرة بمشاركة 97 طفلاً وطفلة مصابين بالسرطان، ولإدخال الفرحة على قلوبهم والعمل على دمجهم بالمجتمع بعيداً عن أجواء المستشفيات والمراحل العلاجية، مؤكداً أن التواصل معهم مستمر بشكل دائم في جميع الأنشطة والمناسبات حيث تسعى الجمعية من خلال ذلك إلى تحقيق الرعاية لمرضى السرطان.