توزيع 300 ألف عبوة زمزم على المعتمرين

أعدت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام خطة لسقاية الزوار والمعتمرين، خاصةً في أوقات شدة الحر خلال الإجازة الحالية، وذلك لكثافة أعداد الزوار والمعتمرين.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام المهندس ماهر بن منسي الزهراني أنه سيتم توزيع ما يقارب 300 ألف عبوة خلال الإجازة الحالية وفي أوقات متباينة، وبين كل توزيع لعبوات زمزم يتم إنزال الحافظات المحمولة، وذلك في المواقع التي تحتاج إلى تكثيف خدمات سقيا زمزم، مع تجهيز ما يقارب 2500 حافظة يومياً و76 مشربية منتشرة في جميع مواقع وأدوار المسجد الحرام.

ويأتي ذلك استمراراً لخدمات الرئاسة العامة لشؤون المسجد والحرام والمسجد النبوي لضمان راحة زوار المسجد الحرام وقاصديه.