البدء في إنشاء قاعدة معلومات تاريخية بمكة المكرمة

ناقشت لجنة تفعيل مذكرات التفاهم التي أنشأتها رئاسة الحرمين الشريفين جملة من القرارات والمحاضر وطرق تفعيلها.

دارة الملك عبدالعزيز التي أبرمت اتفاقية مع رئاسة الحرمين مؤخراً, كانت المسودة المطروحة لنقاش الأعضاء, حول أبرز الخطوات للوصول الى قاعدة ثابتة للانطلاق من خلالها.

ورأت اللجنة بالإجماع البدء الفوري في إنشاء قاعدة معلومات تاريخية يتم تأسيسها من قبل الطرفين, واتفقت اللجنة على البنود التي تكفل للعمل في السير بخطى جيدة, حيث طرح الأعضاء فكرة تكوين فريق عمل مشترك بين الدارة والرئاسة مع إيجاد موظفين يجيدون أكثر من لغة من اللغات التاريخية التي يتحدث بها أكثر العالم الاسلامي كاللغة الفارسية والأردية والتركية والانجليزية ليسهل بذلك مهمة ترجمة الكتب والأبحاث التي تتناول الموضوعات التاريخية والدينية عن الحرمين الشريفين.

كما تطرق أعضاء لجنة تفعيل مذكرات التفاهم في عمل دراسات تفصيلية وتوثيقية عن الكعبة المشرفة وعن مقام إبراهيم عليه السلام ومعالم الحرم وزواياه, على أن تخضع تلك لدراسة علمية دقيقة, الى جانب تفعيل التعاون المشترك بين الدارة ممثلة في تاريخ مركز مكة المكرمة ومركز البحث العلمي بالرئاسة.

فيما ناقشت اللجنة مدى إسهام دارة الملك عبدالعزيز في ترميم مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف حسب الحاجة ووفق الطلب, الى جانب التوصية بعمل دراسات علمية موثقة لإصدار أطلس تاريخي وجغرافي للمسجد الحرام, والتعاون في إعداد موسوعة عن الحرمين الشريفين خاصة من النواحي التاريخية والجغرافية والدينية.

إلى جانب الاتفاق في مساهمة الرئاسة العامة لشؤون الحرميين في موسوعة الحج والعمرة التي تقوم على اعدادها دارة الملك عبدالعزيز حالياً.

وفي ختام الجلسة عرج الأعضاء على مقتطفات سريعة على اتفاقية الرئاسة مع وزارة الإعلام ورعاية الشباب، ووضع خطوط عريضة لمناقشتها في جلسات اللجنة لاحقاً مع الأخذ في الاعتبار في إنهاء ما يمكن من قرارات تم مناقشتها مع دارة الملك عبدالعزيز وسبل تنفيذها.



