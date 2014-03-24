دعوة لدخول طالبات الثانوية ضمن ريادة الأعمال

دعا صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتنمية الطالبات للدخول في عالم ريادة الأعمال، متعهدا بقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي، وذلك بعد عرضه لتجربة الصندوق في الدعم الذي يقدمه لقطاع التعليم أمام طالبات للثانوية العامة في الدمام من خلال ملتقى "تكاملنا جودتنا".

واستعرض الصندوق تجارب لقصص نجاح لسيدات تم دعمهن ونجحن في مجالاتهن بعد الدعم المعنوي والمادي الذي تم تقديمه لهن.

وقدم المدير التنفيذي للصندوق أفنان البابطين ورشة عمل لـ30 طالبة بعنوان رؤيتي وهي أحد المحاور التي يتم التدريب عليها في برنامج تأثير والمتخصص لتطوير المهارات القيادية لدى الشابات في المدارس الحكومية.

وتهدف مشاركة الصندوق في المدارس الحكومية لتعزيز الشراكة المجتمعية ما بين المدرسة والصندوق وعرض الفرص التدريبية والدعم المادي والمعنوي الذي يتم تقديمه للمرأة.

وأشارت إلى أن الورشة التي تم تقديمها في ملتقى تكاملنا جودتنا، تهدف الى تعريف الطالبات بكيفية صناعة الرؤية الشخصية وخطوات البدء في العمل، وتحقيق مفهوم الجودة في الأعمال.

وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة العمل في نفوس الناشئة، وربط العمل التجاري في ريادة الأعمال، موضحة أن تحديد الرؤية والرسالة، تسهم في نجاح الطالبة في المجال الذي تختاره وفقاً لخطة زمنية محددة تعمل باجتهاد لتطويرها والإصرار على تحقيقها، مستعرضة الآثار السلبية في حال غياب الرؤية والأهداف في الأعمال والحياة العامة.

