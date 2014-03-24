منتزهات الباحة تجذب سياح الإجازة المدرسية

اكتظت منتزهات وغابات منطقة الباحة بالزوار والسياح, الذين توافدوا إلى المنطقة لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني, وسط الأجواء الربيعية والطبيعة الخلابة التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وشهدت المنطقة منذ بدء الإجازة تقاطر الزوار وسط استعدادات متواصلة من مختلف الجهات السياحية والخدمية والأمنية بالمنطقة.

وكان أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز قد وجه في وقت سابق مختلف الجهات ذات العلاقة، بتهيئة الأماكن التي يقصدها المتنزهون والزوار خلال الإجازة, مشدداً على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على المطاعم وأماكن التنزه، وتقديم مجمل الخدمات التي يحتاجها الزائر.

