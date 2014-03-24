نصف مليون ريال لـ 15 بحثا في جامعة تبوك

اعتمد كرسي الأمير فهد بن سلطان, لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم بجامعة تبوك, عقود الأبحاث الممولة من البرنامج في عامه الأول 1434-1435هـ .

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف العام على الكرسي الدكتور عويض العطوي, أنه سيتم توقيع عقود 15 بحثاً تم اعتمادها ضمن النشاط البحثي للكرسي لهذا العام, بتكلفة إجمالية تصل إلى نصف مليون ريال,مفيدًا أن البحوث متضمنة مجالات الشباب والعمل التطوعي, والشباب والأمن الفكري وتأصيل قضايا الشباب، ومشكلات الشباب المعاصر، والشباب والتكنولوجيا الحديثة، والشباب والهوية والانتماء.

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وبين أن الهيئة الإشرافية للكرسي تعقد اجتماعات مكثفة لتفعيل الجوانب البحثية في المجالات التي تعنى بالشباب، عن طريق وضع خطط لتحقيق الأهداف التدريبية والتأهيلية, وتنشيط الجانب التوعوي والتثقيفي الذي يعد من المحاور الأساسية للكرسي.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن هذه الأنشطة والبرامج، إضافة إلى دعم الخطط التشغيلية في جوانب العمل البحثي والتدريبي والتثقيفي لضمان تحقيق الأهداف في مجالات النشاط البحثي والتنموي المتعلق بالشباب.

