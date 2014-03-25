أمانة نجران تطلق حملة "نظافة الأحياء"

أطلقت أمانة منطقة نجران أمس المرحلة الأولى من حملة نظافة جميع أحياء مدينة نجران تحت عنوان "النظافة مسؤولية الجميع"، التي تستمر بشكل دوري بواقع أسبوع من كل شهر.

وأوضح مدير إدارة النظافة بأمانة نجران صالح آل عقيل أن هذه الحملات تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع من خلال القضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء بين الأحياء السكنية وإرشاد السكان بالطرق السليمة للتخلص من المخالفات والنفايات الناتجة عن أنشطتهم، بما يسهم في الحفاظ على المرافق العامة والساحات الفضاء لتكون متنفساً للجميع.



