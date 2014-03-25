مجمع الملك فهد يوزع مليون نسخة من القرآن في المدينة

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة خلال شهر ربيع الآخر الماضي أكثر من 1.471 مليون نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية، على العديد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع للشهر الماضي أنه تم توزيع 1.097 مليون نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 206 ألف نسخة من أجزاء القرآن الكريم، و 577 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين، و 130 ألف نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و 36 ألف نسخة من الكتب الدينية.

وبين أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الـ 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ ، وحتى الـ 29 من شهر ربيع الآخر 1435هـ وصل إلى 273.338 مليون نسخه من مختلف الإصدارات.

وأفاد أن التوزيع شمل قطاعات حكومية وأهلية في داخل المملكة، إضافة إلى مساجد ومؤسسات ومراكز إسلامية ومعارض خارجية، وجمعيات في الخارج، وعددٍ من سفارات المملكة.



