ملتقى المهنة ينطلق بشعار على شكل "توقيع يد"

جسد شعار ملتقى المهنة، الذي تنظمه جامعة الدمام في 7 من أبريل المقبل، فكرة "التوقيع"، حيث رسمت كلمة "مهنة" على شكل توقيع يد، تفاؤلا بعقود العمل المبرمة بين الشركات المشاركة والطلاب المستهدفين كي يبدأ بها الطالب حياته المهنية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام في جامعة الدمام المهندس ابراهيم الخالدي أن الملتقى يأتي برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وحرمه الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، مشيرا إلى أنه تم التركيز على الكتابة العربية ليكون الشعار أكثر تأثيرا، ومتماشيا مع التوجه الحالي في الشعارات.

وقال إن فكرة الشعار جاءت للإيحاء بأن الطالب بهذا التوقيع انتقل من مرحلة الأحلام إلى مرحلة الاحترافية والالتزام بقواعد العمل، وتم انتقاء اللون الأزرق بالذات ليتماشى مع شعار الجامعة.

وأضاف الخالدي أن الملتقى استقطب أسماء بارزة للمشاركة، وتقديم الخبرات العلمية والمهنية في ملتقى المهنة، والتي لها ثقلها في المملكة وتأثيرها الايجابي على الطلاب والطالبات.

وبين أن المحاضرات ستتناول عدة موضوعات منها، "اصنع فرصتك: كيف تبني عملك الخاص" ويقدمها الدكتور خالد الزامل، وورشة عمل للدكتور احمد العجيري بعنوان "خطط لمستقبلك :صناعة القرار الذكي"، وأخرى لياسر الحزيمي بعنوان "مهارات العمل الاساسية "، فيما سيقدم الدكتور سعيد عسيري ورشة عمل بعنوان "ثمرات النجاح ومهارات الناجحين"، وسيقدم الدكتور تركي سعيد ابوعليط محاضرة بعنوان "تجربتي مع الابتعاث".