مليون ريال غرامات على شركات مخالفة بالحدود الشمالية

قام فرع وزارة النقل في منطقة الحدود الشمالية بحملات تفتيشية على المؤسسات والشركات العاملة في أنشطة النقل المختلفة؛ للتأكد من تطبيق تلك المؤسسات لأنظمة ولوائح الوزارة، فيما يتعلق بأنشطة النقل المختلفة ورصد أكثر من 1400 مخالفة وسجل غرامات على الشركات المخالفة تجاوزت 1.1 مليون ريال.

وأوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية المهندس مطلق الشراري أن فرق التفتيش قامت مؤخراً بعدد من الجولات التفتيشية على مكاتب تأجير السيارات ومكاتب نقل البضائع ومكاتب نقل المعتمرين بمنطقة الحدود الشمالية، وتابعت كذلك المخالفات التي سجلت في الموازين الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى أن الجولات أسفر عنها رصد 1408 مخالفات، فيما تم فرض غرامات على الشركات المخالفة بلغت أكثر من 1.1 مليون ريال المخالفين.

وتم خلال الجولات التفتيشية لوزارة النقل في منطقة الحدود الشمالية تحرير 32 مخالفة لنشاط تأجير السيارات بقيمة إجمالية بلغت 62 ألف ريال، وتفاوتت المخالفات ما بين عدم وجود مواقف وإيقاف أكثر من مركبتين أمام المكتب وعدم توفير الحد الأدنى من المركبات.

وفي مجال نقل المعتمرين أكد الشراري انه تم ضبط 6 مخالفات لمنشآت تزاول نشاط نقل المعتمرين بدون ترخيص وتم طلب إغلاق المنشأة بالتنسيق مع إمارة المنطقة وفرضت غرامات بقيمة 30 ألف ريال.

كما تم في مجال نشاط نقل البضائع ضبط مخالفتين لمنشآت ترحيل البضائع تزاول نشاطا بدون ترخيص وعدم وجود موظف سعودي، فيما تم رصد العديد من المخالفات في الموازين الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة بلغت 727 مخالفة في الميزان الثابت بالشعبة، و 436 مخالفة في الميزان الثابت, إضافة إلى 97 مخالفة تم رصدها من قبل الميزان المتحرك برفحاء، و 124 مخالفة من قبل الميزان المتحرك بعرعر.

وشدد مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية على أن الوزارة ستستمر في حملاتها التفتيشية وبشكل مفاجئ للتأكد من التزام تلك المكاتب بتطبيق لوائح وأنظمة الوزارة، معربا عن أمله في التزام جميع الناقلين بالضوابط الخاصة بأنشطة النقل بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.

