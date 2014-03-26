أمانة الطائف تبدأ في تطوير شارع الستين

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع تطوير شارع الستين "المرحلة الأولى" من خلف مدرسة ثقيف الثانوية وحتى إشارة تقاطع طريق الشفا، وسيعقب ذلك تنفيذ "المرحلة الثانية"، والتي سيستكمل فيها تطوير الشارع إلى تقاطعه بطريق وادي وج، تمهيداً لتوحيد اتجاه الشارع ليكون باتجاه طريق الشفا الطالع.

وحث أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج القائمين على المشروع على متابعة سير العمل مع المقاول المنفذ، وسرعة إنجازه قبل حلول موسم الصيف السياحي.

ويشمل المشروع التطويري الشامل إعادة تأهيل شبكات الخدمات بكافة الشوارع والطرق المشمولة، بالإضافة إلى تعديل بعض المناسيب، وإعادة السفلتة والأرصفة والإنارة الحديثة، وتوفير مواقف للسيارات ( طولية وعرضية) بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، خاصة وأن جميع الشوارع والطرق الجاري تطويرها حاضنة لكثافة مرورية عالية، وبها حركة تجارية نشطة.

وسيتم تعزيز الخدمات البلدية المقدمة، والاهتمام بالجانب الجمالي بما ينعكس على المظهر العام لشوارع عاصمة المصائف العربية.