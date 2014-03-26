أمير عسير يوجه بسرعة تسليم المواقع المخصصة للإسكان

وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمانة المنطقة بسرعة تسليم المواقع المخصصة لمشروعات الإسكان والبالغ عددها 15 موقعاً، موجها فرع وزارة الإسكان بالمنطقة بضرورة الإسراع في طرح المشروعات المعتمدة للمنطقة وتنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم، المشرف على فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير المهندس سعيد بن غواء، ووكيل أمانة عسير للمشاريع والتعمير المهندس علي الحسنية.

واطلع الأمير فيصل بن خالد على مشروع طريق التعاون، الجاري تنفيذه في مدينة أبها، والمواقع التي سلّمت لوزارة الإسكان في المنطقة.



