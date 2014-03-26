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صحة نجران تطلق برنامج مكافحة الدرن

المصدر: الرياض – العربية نت
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أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الصحة العامة اليوم برنامج مكافحة الدرن، تحت عنوان"الدرن.. تعرَّف عليه قبل أن يتعرَّف عليك"، وذلك بمقر مركز الرعاية الأولية بحي الأثايبة.

وأشار مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة نجران مهدي محمد آل زمانان أن البرنامج يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للدرن، ويشتمل على محاضرات وبرامج توعوية صحية بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والسجون بالمنطقة؛ بهدف توعية أفراد المجتمع بالمرض وكيفية الإجراءات الوقائية المتعلقة بحالات الدرن المكتشفة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.

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