مدير الهلال الأحمر بالباحة يتفقد المراكز الإسعافية

تفقد مدير عام الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المهندس حسين زين العابدين خلال اليومين الماضيين عددا من المراكز الإسعافية بالمنطقة.

وشملت الزيارة مراكز الإسعاف بجرب ونخال ومركز إسعاف طريق معشوقة وراخ، إضافة إلى مركز إسعاف قلوة، حيث التقى خلالها بأعضاء الفرق الإسعافية المناوبة بالمراكز، واطلع على جاهزية سيارات الإسعاف ومستودعات التموين الطبي واحتياجات المراكز.

وأكد المهندس زين العابدين على العاملين بالمراكز الإسعافية ضرورة الحرص على تقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه وعكس صورة إيجابية عن ما تشهده الهيئة من تطور على جميع المستويات في ظل اهتمام وتوجيه الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.

