يوم المهنة في كلية المجتمع بالدمام

تنظم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في كلية المجتمع, الثلاثاء المقبل، معرض يوم المهنة السنوي التاسع, بحضور مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان, وذلك بمقر الكلية في الدمام.

وأوضح عميد كلية المجتمع في الدمام الدكتور عبدالرحمن العرفج, أن تنظم معرض يوم المهنة لدعم مؤسسات الوطن المختلفة بالكوادر البشرية المؤهلة علميًا ومهنيًا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية وفق أحدث الأساليب العلمية والمهنية, مشيرًا إلى أن يوم المهنة يشارك فيه عدة جهات حكومية ومن القطاع الخاص المتمثل بالشركات والمؤسسات.

وأفاد أن الكلية تقدم ستة برامج أكاديمية تتمثل في: برنامج المحاسبة وبرنامج الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج التسويق، وبرنامج إدارة سلسلة الإمـداد، وبرنامج إدارة الموارد البشرية وبرنامج تقنية السلامة، مشيرًا إلى أن الكلية تمنح درجة المشاركة في هذه البرامج للطلاب المنتظمين في الفترة الصباحية، كما تمنح درجة الدبلوم الجامعي في نفس البرامج للطلاب المنتظمين في الفترة المسائية، لتعزيز جهود السعودة وتلبية حاجة الشركات وجهات التوظيف من الشباب المؤهلين، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن في مختلف المجالات.

