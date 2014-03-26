"بِر جدة" تنظم دورة لنزيلات دار إيواء المتسولين

نظمت جمعية البر في جدة دورة في مهارات الخياطة والتطريز لنزيلات دار إيواء الأطفال المتسولين, بهدف تأهيلهن وتطوير قدراتهن المهارية, ضمن خدمات الرعاية التي تتضمن العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة كحلقات تحفيظ القرآن الكريم والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتدريبية والتوعوية.

وأوضح أمين عام الجمعية وليد باحمدان أن الجمعية تقدم خدمات الرعاية والإيواء للأطفال من الجنسين عبر هذا المركز الذي يعدّ أول مركز لإيواء الأطفال المتسولين على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن المركز يهدف للحد من ظاهرة التسول حيث لا يقتصر دوره على إيواء هؤلاء الأطفال فقط، وإنما يتعدى ذلك عبر تأهيلهم وتعليمهم القرآن الكريم وتوعيتهم وتوجيههم بكثير من المبادئ السليمة.

