انطلاق الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بالشرقية

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد، لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت عنوان: "الأسنان صحة وجمال" تزامناً مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان.

وأوضح مدير إدارة طب الأسنان بصحة الشرقية الدكتور أحمد الكلثم أن هذه الفعاليات التي أقيمت بمجمع الشراع التجاري بالدمام في عدد من المراكز التخصصية للأسنان ومراكز الرعاية الأولية، تضمنت ركناً لفحص الفم والأسنان السريري - عيادة للرجال وأخرى للنساء - وذلك باستخدام عيادة الأسنان المحمولة المزودة بالكاميرا الفموية وشاشة العرض وتزويد الزوار بنتيجة الفحص ومن ثم تطبيق الإجراءات الوقائية "تطبيق الفلوريد ومادة سادة الحفر والشقوق" إلى جانب وجود ركن للتثقيف الصحي لصحة الفم والأسنان، مشيرا إلى أنه يتم فيه تثقيف صحي حول طرق تنظيف الأسنان بالشكل السليم باستخدام فرشاة الأسنان والخيط السني، وشرح ذلك عبر مجسمات كبيرة الحجم والإجابة على استفسارات الزوار كما يتم عمل مسابقات وتوزيع نشرات توعية، إضافة إلى هدايا تشجيعية تتمثل بفرشاة أسنان مع معجون.

وأوضح الكلثم أن الفعالية تتضمن ركنا للغذاء الصحي يتم فيه التثقيف بأهمية الغذاء الصحي المتوازن وأثره على صحة الفم والأسنان بواسطة أخصائي التغذية، ويوجد ركن للتجارب العملية يحتوي على بعض التجارب العملية، إضافة لركن تفاعلي مخصص للأطفال يعتمد على التعليم عن طريق الترفيه كالرسم والتلوين.

