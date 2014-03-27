انطلاق مؤتمر لداء السكري الأربعاء المقبل في الطائف

تطلق الشؤون الصحية في محافظة الطائف، الأربعاء المقبل، مؤتمر الطائف الوطني الثامن لداء السكري بعنوان "السمنة والأمراض المصاحبة لها".

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور معتوق العصيمي أن اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر ناقشت خلال اجتماعها الإعدادي استعدادات اللجان المنظمة لانطلاق المؤتمر، وبحث آخر المستجدات لظهور المؤتمر بالصورة التي تعكس أهميته على الصعيد الوطني كأحد أهم المؤتمرات التخصصية في أحد أخطر الأمراض المزمنة التي تسجل أرقاما عالية بالإصابات بالمملكة.

وأفاد أن جميع اللجان قدمت رؤيتها لتنظيم العمل، ورفع الاحتياجات التي سيتم توفيرها حتى تسير أعمال اللجان التي شملت لجان العلاقات العامة والإعلام والاستقبال واللجان العلمية والتسجيل والتوثيق، وهي تشكل جميعها تكاملا من أجل نجاح المؤتمر الذي يناقش أمراض السمنة والأمراض المصاحبة لها في العديد من الجلسات العلمية، وورش العمل على مدار 3 أيام.

