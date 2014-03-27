صحة جازان تنظم معرضاً توعوياً عن مرض الدرن

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، ممثلة بإدارة الأمراض المعدية ونواقل المرض، مساء أمس، معرضاً عن مرض الدرن بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للدرن، وذلك بالقطاع الصحي الجنوبي بمحافظة صامطة.

وأوضح مدير إدارة الأمراض المعدية ونواقل المرض بصحة جازان الدكتور أحمد السهلي خلال افتتاح المعرض أن الاحتفاء باليوم العالمي للدرن يقام تحت شعار "تعرف عليه قبل أن يتعرف عليك"، مبيناً أن المعرض يهدف للتعريف بالمرض وتاريخه وأسبابه وأعراضه وعلاجه وطرق الوقاية منه ونشر التوعية بين أفراد المجتمع.

من جانبه قدم مشرف القطاع الصحي الجنوبي بمحافظة صامطة محمد البجوي عرضاً عن جهود فريق الدرن الميداني بالمحافظة والجهود المبذولة للوقاية من المرض.