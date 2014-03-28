جازان تحتفي باليوم العالمي للمسرح

اشترك مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة جازان وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وجامعة جازان في الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، مساء أمس، بقاعة الأمير فيصل بن فهد بنادي جازان الأدبي.

وتضمن الاحتفاء تعريفاً برسالة اليوم العالمي للمسرح للعام الحالي 2014، والتي جاءت تحت عنوان "فلنبدد بالمسرح الحدود التي تفرق بيننا".

وشمل الحفل المسرحي تقديم العديد من المسرحيات، ومن ضمنها مسرحية "المهرجان" للأطفال قدمتها فرقة المسرح بفرع جمعية الثقافة والفنون بجازان ومسرحية "التعويذة" من فرقة جامعة جازان، ومنودراما "التوأم" قدمها فريق المسرح بمكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمنطقة، والتي تم تدشينها بالتزامن مع الاحتفاء .