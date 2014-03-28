جدة تستضيف الندوة الثالثة للطفيليات الأحد المقبل

تستضيف محافظة جدة، الأحد المقبل، فعاليات الندوة الثالثة للطفيليات الطبية بعنوان "الأمراض الطفيلية الشائعة"، وذلك تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامى باداود، وتستمر يومين، بمشاركة مدينة الملك عبدالله الطبية، ومستشفى النور بمكة المكرمة، وقسم نواقل المرض بوزارة الصحة، ومستشفى الملك فهد بجدة.

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة استشارية الطفيليات الجزيئية رئيسة وحدة الطفيليات بمختبر مستشفى الملك فهد بجدة الدكتورة أمل سلطان، أن هذه الندوة يشارك فيها مجموعة من الجهات الصحية في جدة بهدف التعريف بالأمراض الطفيلية من جميع الجوانب التشخيصية، من خلال المحاضرات العلمية، وورش العمل، والمعرض المصاحب الذي سيبين طرق الإصابة والتشخيص المختبري لنواقل المرض ومكافحة العدوى.

وأفادت أن الندوة تأتي في إطار سعي إدارة مستشفى الملك فهد بجدة لتطوير الكوادر الطبية العاملة، والارتقاء بالمستوى المعرفي والعملي لطلبة الكليات والمعاهد الصحية، والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.