مهرجان العلوم والتقنية يختتم فعالياته بالخبر

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان العلوم والتقنية في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر .

وأوضح مدير العلاقات العامة والتسويق بسايتك وليد الرشيد أن عدد زوار المعرض بلغ50 ألف زائر من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المهرجان قدم فعاليات خارجية لعروض الطيران الاستعراضي "الصقور السعودية" الذي شاركت فيه وزارة الدفاع لمدة ثلاثة أيام، منوهاً إلى مشاركة22 جهة حكومية وأهلية في معرض الطاقة وفعاليات المعرض الداخلي من مختبرات لتنمية الإبداع وبرنامج النانو، إضافة إلى مختبرات الأبحاث ومحاضرات الإعجاز العلمي، حيث ضم المهرجان عدة فعاليات وبرامج مميزة تعد الأولى من نوعها لهذا العام .

وفي ذات السياق قدم فريق من طلاب الدراسات العليا في الكيمياء والفيزياء لأبحاث النانو بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على مسرح "سايتك" مجموعة من العروض العلمية المشوقة تحتوي على بعض الخدع البصرية والخدع السينمائية إلى جانب التجارب الفيزيائية والتفاعلات الكيميائية من مواد مصنعة بتقنية النانو.

وأفاد مقدم العروض محمد الجعبري أنه على مدار خمسة أيام قدمت 10 عروض كل عرض يحتوي على18 تجربة علمية إلى جانب التجارب الثانوية, ومن جملة العروض المقدمة عرض الطاقة وعروض الريبورتات وهي تعمل بالطاقة الشمسية, وعرض سيارات التشغيل بطاقة الماء وتستخدم فيها تقنية النانو, بالإضافة إلى التفاعلات الكيميائية التي تحتوي على الخدع وكأنها سحر، لكنها حقائق علمية مثل التفاعلات الكيميائية بين المواد، إضافة إلى شرح كيفية تحضير العصائر الصناعية والغازية وأضرارها على الصحة، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من كل عرض يتم تقديم كتيبات تعليمية وتثقيفية للزائرين تحتوي على معلومات ورسومات عن تقنية النانو تهدف إلى التعريف بهذه التقنية وفوائدها.