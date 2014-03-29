أمير الشرقية يفتتح مشروعات تطويرية بميناء الجبيل

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفل وضع حجر الأساس وافتتاح مشروعات تطويرية في ميناء الجبيل التجاري، وذلك يوم الخميس المقبل.

وقدم وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي المؤسسة الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف على رعايته افتتاح المشروعات التطويرية في ميناء الجبيل التجاري.

وأشار الصريصري إلى أن افتتاح الأمير سعود بن نايف المشروعات التطويرية لميناء الجبيل التجاري يعبر عن حرصه على متابعة تطور الموانئ في المنطقة بشكل خاص واهتمامه بنجاح كل الجهود التي تبذل في سبيل إنجاح مشاريع التنمية الشاملة بشكل عام.

وقال وزير النقل إن المشروعات التي ستدشن تشتمل على مشاريع تنفذها المؤسسة لتطوير البنية التحتية للميناء, وأخرى ينفذها القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات الميناء والتوسع في إقامة نشاطات إضافية تكوّن مع مشاريع الموانئ منظومة واحدة تجعل من الميناء مركزاً للإنتاج ولإدارة عمليات النقل بشكل عام .

وأضاف: "إن ما تشهده الموانئ السعودية من زيادة في إمكانياتها وتطور في أساليب التشغيل فيها، هو نتاج الدعم الذي تقدمه الدولة والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، حفظهم الله".