السياحة والآثار بجدة تكرم عدداً من العوائل والشباب

تكرم هيئة السياحة والآثار الأسبوع القادم بمحافظة جدة عدداً من العوائل والشباب بالعديد من الجوائز، بعد أن نقلوا صوراً فوتوغرافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعدسات كاميراتهم التي تحاكي جمال وطبيعة عدد من مدن ومحافظات المملكة من خلال برنامج "إجازتي سعودية" الذي انطلق لأول مرة في صيف 2008 تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وتعتمد فكرة البرنامج في استضافة المجموعات الشبابية والعائلات ضمن برنامج سياحي تفاعلي متنوع، حيث يساعد منظم الرحلات المعتمد للبرنامج العائلات أو المجموعات الشبابية ضمن لقائهم الأول في كل منطقة في التعريف بمواقع الجذب والأنشطة السياحية، وينظم لهم عدداً من الأنشطة السياحية المختلفة التي تتنوع ما بين الأنشطة الجماعية أو الأنشطة التي تتضمن زيارات مع مرشد سياحي، هذا بجانب مساعدة المشاركين في اختيار وتنظيم جدول رحلاتهم السياحي باحترافية عالية وزرع ثقافة التنظيم الجيد للرحلات، حيث تقوم كل عائلة أو مجموعة بتحديد الأوقات الحرة الخاصة بهم من ضمن جدول الأنشطة المعد، ومن ثم يبدع المشاركون من خلال حساباتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحساب البرنامج وبإشراف بصمات الجهة المنظمة للبرنامج على إيصال ونشر المعلومات المكتسبة من هذه الرحلات السياحية الجماعية المنظمة.

ويهدف البرنامج لتسليط الضوء على السياحة والآثار في المملكة كصناعة، وعلى المقومات السياحية والتراثية والأثرية والأنشطة المرتبطة بهما كمنظور مؤسسي، من خلال استكشاف مناطق جذب سياحية ووصفها والتقاط الصور ولقطات الفيديو من خلال تفاعل المشاركين في البرنامج.