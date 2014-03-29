صحة حائل تطلق فعاليات تحت شعار "الأسنان صحة وجمال"

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار "الأسنان صحة وجمال"، وذلك بالتزامن مع الفعاليات الصحية المصاحبة لرالي حائل الدولي 2014م.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات العلاجية بحائل الدكتور معزي المنصور، أن الاحتفال يتضمن معرضاً توعوياً يقدم العديد من المنشورات والمطويات التي توضح أهمية الأسنان والعناية بها، وكذلك تطبيق الإجراءات الوقائية على أسنان الزوار من الأطفال.

من جهة أخرى، استقبل مركز طوارئ المغواة والفعاليات الشبابية في اليوم الثامن والأخير للفعاليات الصحية برالي حائل بالعيادة الطبية (10) مراجعين، فيما قام زائرون بالإقلاع عن التدخين.

كما فتحت الخيمة النسائية أبوابها لاستقبال زوار السوق الشعبي، حيث استقبلت العيادة الطبية (45) مراجعة، وتم فحص الدم لـ (156) مراجعة، كما تم الكشف على أسنان (126) مراجعة، فيما قدمت عيادة أمراض النساء والأطفال استشارات لـ (14) مراجعة، بينما قدمت عيادة العلاقات الأسرية والنفسية استشارات لـ (6) مراجعات.



وعلى صعيد الخدمات الطبية بمركز قناء، فقد تم استقبال (10) حالات لأمراض بسيطة، بينما تم تحويل (3) حالات للمستشفى.