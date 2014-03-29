مهرجان الربيع يعيد الرس إلى الخارطة السياحية

زار محافظ الرس المكلف محمد العساف مهرجان ربيع الرس، مساء أمس، الذي يقام بمنتزه الأمير فيصل بن بندر بالمحافظة، حيث تجول على فعاليات المهرجان، واطلع على جناح الحرفيين، ثم شاهد الألعاب الشعبية التي ألهمت العديد من الزوار بعروضها الشيقة والممتعة، ثم زار مقر الأسر المنتجة واطلع على ما يقدم من المنتجات التي تلقى إقبالاً من الزوار.

وشاهد العساف المرسم وشارك الأطفال إبداعاتهم بالرسم، وشهد العروض والمسابقات المقدمة بمسرح الطفل من خلال فرقة أثير، واطلع على مشاركة جمعية حرفة بالمهرجان، بعدها كرم الجهات المشاركة بالخيمة الشعبية.

وأشاد محافظ الرس بما شاهده من فعاليات وبرامج تلبي رغبات زوار المهرجان، مؤكدا أهمية السعي لإقامة المهرجان في السنوات القادمة، مثنياً على تضافر الجهود وتعاون الغرفة التجارية والبلدية على إقامة المهرجان، مشيداً بدعم البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" ودور الهيئة العامة للسياحة والآثار.

الجدير بالذكر أن مهرجان الربيع أعاد محافظة الرس إلى خارطة المهرجانات السياحية والترفيهية، الذي انطلقت فعالياته مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني ولمدة 10 أيام، وأوجد من خلالها المهرجان متنفساً لأهالي الرس خلال فترة الإجازة.