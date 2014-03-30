أمانة القصيم تبحث تحديات العمل البلدي مع الشورى

عقدت أمانة منطقة القصيم مؤخراً, لقاءً مع أعضاء وفد مجلس الشورى , لبحث جملة من التحديات التي تواجه العمل البلدي من أبرزها التقسيمات العشوائية والتعديات على الأراضي الحكومية, إلى جانب مناقشة إجراءات ترسية وسحب المشاريع الحكومية.

وأطلع أعضاء مجلس الشورى عبر جولة ميدانية شاملة يرافقهم أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد, على عدد من المشاريع البلدية بمدينة بريدة تضمنت مشروع مدينة التمور، ومنتزه الملك عبدالله، ومدينة الأنعام، والمسلخ النموذجي, بالإضافة إلى زيارة مختبر سلامة الأغذية ومضمار الإسكان.

وأوضح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن العبدالقادر, أن الزيارة تأتي امتدادا لسلسلة زيارات بدأها المجلس لمختلف مناطق المملكة وفق برنامج محدد ، مشيدا بالمشاريع البلدية التي وقف عليها الوفد ميدانياً في منطقة القصيم