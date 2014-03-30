إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في نجران

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في إدارة مكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض بالصحة العامة اليوم, بتنفيذ الحملة الوطنية الثانية ضد مرض شلل الأطفال لهذا العام بمشاركة الإدارات الصحية الحكومية والخاصة كافة.

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران صالح المؤنس أن الحملة التي تستمر خمسة أيام تستهدف الأطفال أقل من خمس سنوات, من خلال 165 فرقة ميدانية, و 68 فرقة ثابتة تابعة لوزارة الصحة, مع مشاركة القطاع الصحي الخاص, وكلية التمريض بجامعة نجران, مشيراً إلى أن عدد الأطفال الذين سيتم تطعيمهم 52506 أطفال.

ودعا المؤنس جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أفراد فرق التطعيم ومساندة جهودها لإنجاح هذه الحملة وحماية أطفالنا.

