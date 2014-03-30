برنامج لمكافحة المخدرات في جامعة الباحة للبنات

نفذت إدارة الشؤون النسوية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات برنامجاً وقائياً في جامعة الباحة أشتمل على محاضرات ولقاءات وورش عمل تدريبية, استهدفت الطالبات ومنسوبات الجامعة.

وأوضحت مديرة إدارة الشؤون النسوية في المديرية أمل بنت خاشقجي أن خطة البرامج التوعوية النسائية تقوم على تزويد المستهدفات بالمعلومات الشاملة حول قضية المخدرات ومخاطرها على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبها نوهت مديرة شعبة الشؤون الوقائية بإدارة الشؤون النسوية بالمديرية هناء الفريح بحسن استجابة أهالي منطقة الباحة للبرامج الوقائية وتفاعلهم معها، مشيرة إلى أن الحضور اكتسبوا من خلال البرنامج على مهارات التعرف لأنواع وأشكال المخدرات وآثار تعاطيها بالإضافة إلى كيفية التعامل في المواقف المختلفة أثناء اكتشاف المخدرات, مبينة أن الفعاليات غطت ثمان كليات بالإضافة إلى سكن الطالبات ، كما تم تنفيذ ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس ، ولمرشدات ومشرفات من قطاع التعليم العام.