غرفة البكيرية تنظم مهرجان للأسر المنتجة

تدشن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة البكيرية يوم الأربعاء المقبل "مهرجان التسوق والبيئة والأسرة المنتجة", بمشاركة حوالي 200 عارض, وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة.

وأشار المدير التنفيذي للمهرجان إبراهيم الخزيم, إلى أن المهرجان يهدف إلى توسيع دائرة التسوق بالمنطقة، إلى جانب دعمه للأسر المنتجة وتوظيف الشباب، مبيناً أن المهرجان سيتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التسويقية.

واضاف الخزيم أن المهرجان سيصاحبه عدداً من العروض الترفيهية , وبرامج بيئية تهدف إلى زيادة الوعي البيئي لدى الزوار بواسطة تعريفهم بفوائد وأنواع النباتات والزهور وكيفية العناية بها ، إضافة لمجموعة من العروض للمنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية للزوار.