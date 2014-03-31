أمير المدينة يفتتح معرض الكتاب والمعلومات

يفتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم غد الثلاثاء، معرض الكتاب والمعلومات "31" الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث تحلّ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضيفَ شرفٍ عليه.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية الدكتور عبدالرحمن السند أن الجامعة اختارت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتكون ضيف شرف على المعرض، عرفاناً منها لجهودها في التعليم العالي وخدمة المجتمع محليًّا وعالميًّا، بالإضافة إلى إبراز دورها الرائد بين الجامعات السعودية، وحضورها العلمي والثقافي.

وبين عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور عماد حافظ أن المعرض سيستمر حتى الثالث عشر من الشهر المقبل، ويقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويحتضن قرابة مائتي دار نشر ومكتبة من داخل المملكة وخارجها، كما يتضمّن برنامجه الثقافي فعاليات خاصة لضيف الشرف، تشمل عدداً من الندوات العلمية والأمسيات الثقافية.