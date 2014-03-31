مؤتمر للحد من السكري في الطائف الأربعاء المقبل

يفتتح محافظ الطائف فهد معمر بعد غد مؤتمر الطائف الوطني الثامن لداء السكري، الذي تنظمه الشؤون الصحية بالطائف ممثلة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي تحت عنوان "السمنة والأمراض المصاحبة"، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من داخل المملكة ومن الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأجنبية.

وأوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور حميد السواط أن المؤتمر حظي خلال الأعوام الماضية بالكثير من التوصيات المهمة التي كان لها صدى إيجابي وتفاعل كبير من المهتمين بداء السكري، وما يشكله من خطر قومي على الأمم والشعوب بشكلٍ متزايد؛ نتيجة عدد من الأسباب، ومنها السمنة التي يركّز المؤتمر هذا العام في جلساته العلمية على مناقشة أسبابها وإحصائيات وطرق العلاج والوقاية.

وأبان أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور منها "تشخيص مرض السكري، وطرق العلاج والسمنة وتفشيها محلياً وعالمياً، ودور التغذية في انتشار السمنة في المجتمع السعودي عبر الأجيال، وأسباب السمنة وطرق العلاج بالأدوية والجراحة ومضاعفات السمنة، ومدى انتشاره، والسمنة عند الأطفال وعلاج السكري بالأنسولين، ومشاكل الدهون ومضاعفات السكري على الكلى والحمية الغذائية في علاج السكري والسمنة، إضافة إلى طرق علاج ارتفاع ضغط الدم.

وأفاد أنه يشارك في المؤتمر أكثر من 14 محاضراً ومختصاً من مختلف التخصصات الطبية، ومعارض توعوية وتثقيفية مصاحبة لفعاليّات المؤتمر، حيث تتواصل جلساتها على مدار 3 أيام، إضافة لورش عمل عن التثقيف بداء السكري.