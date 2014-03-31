مطالب بتعزيز الجهود للحد من التدخين والمخدرات

طالب ملتقى "كفى" الأول للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بتعزيز التكامل بين الجهات المختصة للتوعية بخطر هذه الآفة على المجتمع، والحد من انتشارها بين أوساط الشباب.

واختتم الملتقى فعالياته، أمس، في منطقة مكة المكرمة بتحذير الشباب من التدخين والمخدرات، حيث أوضح مدير فرع الجمعية ببحرة الدكتور محمد العبيسان أن الملتقى الذي استمر لمدة أربعة أيام، يهدف إلى بيان الآثار المدمرة للأسرة والمجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وتوجيه الشباب للمحافظة على دينهم والانتماء إلى وطنهم، مشيرا إلى أن فكرة الملتقى تقوم على تنظيم الأنشطة التوعوية والتثقيفية للتوعية بأخطار التدخين والمخدرات.

وقال الدكتور العبيسان: "أوضحنا للشباب من خلال الفعاليات المتعددة أن محتوى السيجارة يحتوي على 400 مادة، منها النيكوتين الذي يستخدم كمبيد حشري، والقطران الذي يستعمل في رصف الطرق، والأمونيا التي تستخدم في المنظفات المنزلية"، مفيداً أن احتراق السيجارة ينتج أكثر من 4000 مادة كيماوية، منها 50 مادة تعد من المواد السامة المسببة للسرطان.

وأضاف مدير فرع الجمعية ببحرة أن الفعاليات ركزت على تصحيح بعض المفاهيم المرتبطة بالتوعية من أخطار التدخين والتي قد يغفل عنها الشباب، ومنها تصنيف مراكز الأبحاث الطبية والمؤسسات العلمية للتدخين باعتباره إدمانا للنيكوتين الذي يتسبب في إحساس المدخن بالقلق والاضطراب وعصبية المزاج عندما لا يعثر على سيجارة يدخنها.