أمير مكة يرعى حفل تدشين مكتبة الملك فهد بجدة

يرعى الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة حفل تدشين مكتبة الملك فهد العامة بجدة، وذلك مساء الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 2 أبريل 2014م.

ورحب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب برعاية الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة لحفل تدشين هذا الصرح الثقافي، معرباً عن عميق شكره وتقديره لسموه الكريم، مشيرا إلى أن تدشين المكتبة سيكون حدثاً ثقافياً متميزاً ينتظره الجميع، وإضافة نوعية للجانب المعرفي والثقافي لمدينة جدة، وإبراز الوجه الحضاري والتراثي للمملكة من خلال ما ستقدمه المكتبة من خدمات ثقافية، برؤية عصرية، ستسهم في توسيع دائرة الأوعية المعلوماتية والمعرفية والبحث والاطلاع.